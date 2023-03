Susana Vieira revela que não tem medo de ser demitida da Globo

Com a decisão da Globo de encerrar os contratos fixos com vários atores, Susana Vieira conta que não tem medo de perder o contrato com a emissora

A atriz Susana Vieira (80) é contratada da Globo e vê as notícias de que a emissora está encerrando os contratos fixos com vários atores nos últimos tempos. Porém, ela confessou que não tem medo que isso também aconteça com ela em algum momento.

Em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou que não vai pensar nisso e que é otimista sobre o futuro. “Não tenho medo disso, não. Tenho 80 anos de idade, 50 de Globo. Se eu começar a ter medo agora, vou ficar triste e deprimida, não vou querer fazer nada. E eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então, se alguém aqui não me quiser, deve ter algum lugar que queira. E ainda tenho uma família inteira que mora em Miami, na Flória, que está me esperando de braços abertos. Só tenho alegria na minha frente”, contou ela.

Atualmente, Susana Vieira se prepara voltar para voltar às novelas da Globo após a pandemia de Covid-19. Aastada da telinha desde o fim de Éramos Seis, de 2019, ela vai atuar na novela Terra e Paixão, próxima trama das 21h, na qual interpretará Cândida.

Susana Vieira conta sobre a chegada dos 80 anos

Em entrevista na Revista CARAS, Susana Vieira contou sobre a chegada dos seus 80 anos de vida. "Eu não tenho 80 anos, não sinto, alguém inventou! (risos) A minha vida toda foi tão maravilhosa, tão agitada e de tanto trabalho, que eu ocupei o meu tempo todo com alegrias, surpresas, novelas, amigos, mudança de casa. Eu não podia imaginar o que é chegar aos 80. Já é o pitstop de acabar a corrida. Então venho correndo, de repente bati com o carro, ele capotou, bateu na parede, que foi a pandemia de covid-19, e aí que me dei conta. Quando falaram ‘você vai fazer 80’, só não gritei ‘não vou’ porque era verdade!", disse ela.

E completou que não sentiu o peso da idade. "Eu não senti, nem no meu corpo. Eu fiz uma plástica com 50 anos, com o doutor Ivo Pitanguy, porque a Tônia Carrero me deu o conselho de fazer um lifting aos 50 e depois, com 70, dar pequenos retoques e nunca mais mexer. A genética ajuda também", afirmou.

Por fim, a artista revelou que não faz uso de botox no rosto. "Não suporto nada de enfiar na cara, porque muda. Botox não uso nada, minhas rugas estão todas aqui. Não faço nada porque não achei que precisava, não é preconceito, não. Fiz, sim, pequenos retoques. Antes de fazer Éramos Seis, tirei um pouco de pele na pálpebra. Mas a testa nunca fiz. Eu uso muito creme e lavo o rosto com sabonete para bebê. Não deixaria meu cabelo ficar branco. Para fazer novela, se precisasse, eu deixaria, mas para a vida real não", afirmou.