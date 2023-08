Steve Martin, anuncia aposentadoria após fim de projeto com Selena Gomez: 'É estranho, mas acabou'

Steve Martin, de Doze é Demais, compartilhou seus sentimentos sobre o futuro de sua carreira

Steve Martin compartilhou seus planos sobre o futuro de sua carreira depois do final de ‘Only Murders In The Building’, o ator cômico de 77 anos estrela ao lado do colaborador de longa data Martin Short e da cantora e atriz Selena Gomez na série de drama e comédia de mistério.

Vencedor de um Oscar honorário em 2014 e de um troféu do prêmio Emmy, Martin disse que a série será seu trabalho final em Hollywood. O ator falou: “Quando a série chegar ao fim, não vou correr atrás de mais nada. Não vou mais fazer outros filmes. Não quero participações especiais. É estranho, mas acabou”.

A terceira temporada de ‘Only Murders in the Building’ começou a ser exibida dia 8; uma quarta temporada ainda não foi anunciada. Martin não falou, no entanto, se planeja se afastar por completo de todas suas atividades profissionais. Além de ator e comediante, ele também é escritor e curador. Ele já publicou livros e organizou exposições com sua vasta coleção de obras de arte.

A única exceção seria uma peça ao lado do comediante Martin Short, que também faz parte do elenco da série: “Ficamos muito felizes fazendo apenas o show ao vivo. Pode haver um final natural para isso – alguém fica doente, alguém simplesmente se desgasta – mas eu não faria isso sem o Marty”, revelou.

O protagonista de "Pai da noiva" está atuando desde os anos 60. Depois de se aposentar da comédia na década de 1980, Martin estrelou vários filmes de sucesso, incluindo Aviões, Trens e Automóveis (1987), História de Los Angeles (1991), Derrubando a casa (2003) e Doze é Demais.

No decorrer da terceira temporada, Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, vão investigar a morte de Ben, vivido por Paul Rudd, que morreu de repente durante a estreia da peça de Oliver. Algumas outras novidades ainda incluem os nomes como Meryl Streep.

Selena Gomez surpreende fãs ao fazer divulgação inusitada de novo projeto musical

Nesta segunda-feira, 14, Selena Gomez começou a divulgar uma nova música de uma forma diferente e pegou seus fãs de surpresa. A artista irá voltar a cena musical, e um jornal britânico já até especulou a data do retorno.

Diversos cartazes com a frase “Single Soon” foram espalhados pelas ruas dos Estados Unidos. Ainda no cartaz estavam disponíveis um link e um QR Code, ambos davam acesso às redes sociais de Selena. Embaixo do cartaz, os fãs poderiam arrancar pedaços de papel com um número de telefone.