Spin-off de Sex And The City, And Just Like That é confirmada para sua segunda temporada

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 16h11

Nesta terça-feira, 22, foi anunciado que a série derivada de Sex And The City, And Just Like That, ganhará uma segunda temporada.

A estrela da nova série, Sarah Jessica Parker(56) comemorou a novidade em seu Instagram. Junto a uma foto do elenco, a intérprete de Carrie escreveu na legenda: "Temporada 2. Obrigada aos nossos espectadores. Claro e simples. Vocês são os batimentos do nosso coração".

Kristin Davis (56), que no início de And Just Like That se incomodou com reação de alguns espectadores com a aparência das atrizes principais, comemorou a renovação da série em uma postagem: "Nós estamos muito animadas para continuar o programa! Obrigada a todos os nossos apoiadores e todo mundo que teve algo a dizer", escreveu a atriz que faz o papel de Charlotte.

A atriz Cynthia Nixon (55), que interpreta a personagem Miranda, escreveu em seu Instagram: "Nós vamos voltar para a temporada 2".

And Just Like That gira em torno das personagens do universo de Sex And The City, Carrie, Miranda e Charlotte. A primeira temporada da série foi ao ar em dezembro de 2021 e a continuação ainda não tem previsão de estreia.

As polêmicas de And Just Like That

Junto com o sucesso da primeira temporada de And Just Like That vieram também as polêmicas em torno do novo programa.

A intérprete de Miranda, Cythia Nixon, estava hesitante em voltar a viver sua personagem de Sex And The City.

E quem não voltou para a nova série baseada em Sex And The City foi Kim Cattrall (65) que dava vida a personagem Samantha. Após conflitos com Sarah Jessica Parker, a atriz não participou do spin-off.

Uma das maiores polêmicas envolvendo a nova série foram as acusações de estupro feitas contra o ator Chris Noth (67), que interpretou o Sr. Big na série original e retornou no novo projeto. Após as alegações, o ator foi cortado da última cena da série.

