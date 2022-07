Sophia Valverde fala sobre novo filme e carreira de atriz

A atriz Sophia Valverde falou sobre seu novo projeto e deu detalhes dos bastidores da novela Poliana Moça ao participar do CARAS Inverno: Campos do Jordão

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 20h08

Na abertura da temporada da CARAS Inverno: Campos do Jordão, nesta terça-feira, 5, a atriz Sophia Valverde (16) conversou sobre sua carreira de atriz e seus atuais projetos nas telinhas.

No próximo dia 29, a jovem atriz vai brilhar na estreia do filme Hora de Brilhar, uma sequência do filme A Garota Invisível, no qual Sophia atuou ao lado do ator Matheus Ueta (18).

“Esse filme é muito musical. É bem a cara da Disney e bem a minha cara, porque eu amo música”, adiantou a intérprete da protagonista Ariana no filme, que estreia pelo streaming Disney +.

As gravações do novo filme começaram em janeiro, e a atriz lembrou do clima nos bastidores: “A gente demorou acho que um mês. E foi super tranquilo, a gente filmou em uma escola e tiveram outras externas e algumas internas em casa”.

Sophia Valverde em Poliana Moça

Sophia ainda relembrou o momento em que recebeu o convite para interpretar Poliana nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça: “Eu já trabalhava na casa, já tinha o burburinho que eu iria [ser protagonista], mas a gente só acredita quando grava e vai para o ar. E assim, não lembro exatamente quando [recebi o convite], lembro de estar em uma papelaria”.

A jovem conta que acredita ser muito parecida com a personagem principal da novela: “A Poliana é meio a Sophia, porque eu sou falante, eu me enrolo, sou muito alegre”.

A protagonista de Poliana Moça ainda comentou que é próxima de membros do elenco, como o ator Dalton Vigh (57) e a atriz Thais Melchior (31): “Tenho uma ótima relação com o ator que faz o meu pai. Inclusive, estávamos até marcando de ir para um aquário com os filhos dele, que estavam com saudade de mim e eles queriam que eu fosse no aquário. Eu também tenho uma ótima relação com a Thais Melchior, que faz a minha tia”.

E para os próximos capítulos da novela do SBT, Sophia já adianta: “Muitas reviravoltas, a Poliana vai ter seus romances”.

Atualmente, a estrela de Poliana Moça e Hora de Brilhar segue mirando alto e se preparando para novos trabalhos. “Recebi uma proposta de filme muito legal esses dias, com atrizes muito boas e que já tem história, acho que seria um mega aprendizado”, contou Sophia.