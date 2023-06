Sonia Abrão reage a vídeo impressionante de Marina Ruy Barbosa: "Aprendam"

Sonia Abrão reage a vídeo que caiu nas redes sociais; atriz estava em evento de luxo

A apresentadora Sonia Abrão fez elogios rasgados para a postura de Marina Ruy Barbosa em um evento de luxo realizado na tarde desta sexta-feira, 2. No A Tarde é Sua, ela se impressionou com a postura da global.

É que ela chegava para um desfile luxuoso da grife Carolina Herrera quando foi surpreendida pela presença de vários fãs. Simpática, ela fez questão de atender todo mundo, posou para fotos, abraçou e esbanjou simpatia.

"Ela ia para o evento de luxo, mas é a mesma Marina Rua Barbosa, nenhum segurança em cima. Todo mundo civilizadamente, realizando o desejo de tirar uma foto com ela", disse. "Tirou foto, gravou vídeo. Toda popular", observou ela.

Sonia Abrão ainda lembrou que os fãs nem precisaram insistir. "Ela viu um grupo de fãs e foi de encontro com eles. Fez a alegria de todo mundo. Falta boa vontade para os artistas, não custa nada. Muito lega lo carinho com que ela acolheu os fãs. Aprendam, famosos, isso serve como exemplo pra muita gente que não se situa", disparou ela.

Minha ídola é a melhor do mundo e posso provar, Marina Ruy Barbosa atendendo alguns admiradores ☺❤ pic.twitter.com/TIqtcidlok — motomamimarinaruybarbosa 🍊 (@MOTOMAMIMRB) June 2, 2023

