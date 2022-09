Sonia Abrão descobre segredo de Bruno Tálamo e se choca: “Não tô sabendo”

Durante o programa A Tarde É Sua, Sonia Abrão ficou sabendo de segredo que Bruno Tálamo estava guardando antes de ir para A Fazenda

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 21h15

Nesta quarta-feira, 21, Sonia Abrão descobriu segredo que o jornalista Bruno Tálamo, que participava com ela do programa A Tarde É Sua, estava guardando.

O também colunista do programa, Felipeh Campos, revelou que Bruno estava quase entrando no Big Brother México antes de ser chamado para A Fazenda, na qual está confinado atualmente.

“De alguma forma, o Bruno ia pra algum reality-show. Vocês sabem que ia faltar a última entrevista para ele ir participar do BBB do México. Aí ele recebeu a proposta pra ir pra A Fazenda e escolheu ir pra Fazenda. Eu ia preferir o BBB do México”, revelou.

Sonia ficou chocada ao saber da notícia. “Não tô sabendo. Tava sabendo disso, diretor ?”, perguntou a apresentadora para seu irmão Elias Abrão, que dirige o A Tarde É Sua.

Felipeh ainda comentou que ele mesmo que descobriu o segredo do amigo: “Quando a gente fala que ele avisou em cima da hora, quando ele já tava pra entrar no confinamento, muita gente não acredita que a gente não tava sabendo. Foi aí que a gente soube, todos nós, ele não contou. Agora essa história do México... Acho que o Bruno não vai voltar não”.

Saúde!

Nesta quarta-feira, 21, durante o programa Brasil Urgente, Datena revelou que sofre alguns transtornos com sua alimentação por conta da diabetes.

“Quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.