Sonia Abrão debocha da cara de Key Alves após término: "Era delírio, fantasia"

Sonia Abrão debocha da cara de Key Alves e diz que sinais apontaram que nada iria para frente; veja

A apresentadora Sonia Abrão comentou no A Tarde é Sua a polêmica separação entre Key Alves e Gustavo Benedeti. O casal anunciou o fim do namoro que começou no BBB23 nesta terça-feira, 4.

Segundo a apresentadora, a atleta viajou e todos os sinais já apontavam que o romance não ia rolar.

"Só ela imaginava que não fosse acontecer. Graças a Deus acabou essa história toda. Só ela não sabia porque não quis saber, não se atentou para os sinais. A atitude dele era que não queria ficar com ela - e ela queria casar, o que é um absurdo", disse.

A apresentadora avaliou a história. "Ela teve uma fase boa, foi para o México, mas mentiu pra caramba.Ela fantasia e o que acontece? Tem uma hora que vai ter que cair na real", disse.

Sonia Abrão disse que Paula chegou a alertar a sister. "Não tem mais como explorar essa história para garantir mídia. Ela tá doida da vida, disse que ele é um egoísta, que não vão ser amigos", disparou ela. "Quando começa com esse papo de que vamos conversar lá fora (...) tava na casa. Era uma série de interesses, será que a gente pode faturar? Render?", avaliou ela. "Era delírio, fantasia, ela tinha escolhido Boninho para padrinho", afirmou a apresentadora caprichando no deboche.

Key Alves desabafa

Em publicação em nesta terça-feira, 04, Key Alves também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Ela desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", começou escrevendo.