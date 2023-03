Sonia Abrão dá opinião corajosa sobre término de Sabrina Sato: "Muito legal"

Sonia Abrão dá opinião corajosa após casal anunciar fim do noivado; para ela, os dois foram maduros

A apresentadora Sonia Abrão fez uma avaliação direta e elogiou a forma com que Sabrina Sato e Duda Nagle conduziram o fim do noivado. Eles anunciaram o término em seus perfis nas redes sociais nesta terça-feira, 21.

Para a apresentadora, os dois mostraram maturidade ao colocar como prioridade a filha, Zoe Sato."É uma pena, mas faz parte da vida. E não quer dizer que as pessoas vão se separar na vida, mas quem foi marido pode virar um grande amigo. Isso só faz bem para os filhos", defendeu a apresentadora durante o A Tarde é Sua.

Para a apresentadora, os dois precisam criar uma forma de manter a união saudável para a filha. "Se adaptar, eles se adaptam, continuam sendo saudável emocionalmente e feliz na medida do possível. O que eles estão falando, a maneira com que resolveram terminar, é muito legal, muito positiva, no meio de um fim de relacionamento que é algo que sempre dói", disse ela.

"Tudo o que é fim de ciclo dói, mas passa e o recomeço pode ser produtivo. E o que importa de vez é criança. A Zoe, que é uma coisa, esperta, linda, feliz… tudo isso há de continuar", defendeu.

OBJETIVOS DIFERENTES

O ator Duda Nagle (39) confirmou o fim do relacionamento com Sabrina Sato (42) por meio de uma nota oficial nas redes sociais. Nesta terça-feira, 21, ele confirmou a separação em um post simples.

“É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade”, disse ele, citando a filha, Zoe, de 4 anos.

“Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado”, completou.