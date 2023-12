Sonia Abrão chora a morte de Eloísa Medina aos 90 anos: "Baque muito grande"

Sonia Abrão chora a morte de Eloísa Medina; durante anos, empresária da área de cosméticos fez "merchans" em seus programas

A apresentadora Sonia Abrão emocionou os fãs ao dedicar o A Tarde é Sua para a empresária Eloísa Medina. Sempre presente em seus programas com "merchans" de sua linha de cosméticos, ela era um ícone da televisão.

Nesta segunda-feira, 4, a jornalista se despediu da amiga."A gente vai dedicar esse programa porque ela sempre foi uma companheira. Sempre foi um prazer muito grande, pela generosidade, simpatia, pelo segredo que Deus deu pra ela. Foi um baque muito grande, mas que ela descanse em paz", declarou ela no ar.

Nas redes sociais, Sonia Abrão também prestou uma homenagem para a colega. "Com seu jeitinho especial e toda sua beleza! Fica aqui a foto, a lembrança, o carinho e a amizade desse tempo todo! Vai em paz, querida! E muita força pra vc, Pri, sem sua avó amada, e a toda família!", escreveu ela.

Priscila Medina, neta e herdeira da empresária, também se pronunciou. "Mi reina [minha rainha]! Vovó Nena partiu, que dor! E que alívio por saber que descansou e está com Jesus! Meu amor, minha companheira, é assim que te vejo e quero lembrar de você, sorrindo! Guerreira, serva do Senhor", escreveu ela.

Veja abaixo as homenagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão lamenta morte em sua família

A apresentadora Sonia Abrão começou a semana nesta segunda-feira, 30, com uma triste notícia em sua família. Na rede social, a jornalista abriu o coração e contou que seu cunhado, Osvaldo Almeida, faleceu após lutar muito.

Sem revelar a causa da morte, a comunicadora da RedeTV! resgatou um clique com o falecido, que apareceu usando uma sonda no nariz. Em outro registro do passado, eles apareceram mais jovens e sorridentes.

"Meu cunhado querido foi embora! Primeira notícia dessa segunda-feira. Adeus, Preto! Você lutou mais do que podia! Aguentou dores que só você pra suportar! Agora, veio o descanso sem tempo pra despedida! Agora, eu aqui sem sua mensagem de café da manhã de todos os dias! Vai na paz, meu amigo! Deus vai te receber de braços abertos!", escreveu Sonia na legenda.