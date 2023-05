Simony reaparece na TV e se pronuncia sobre boatos de metástase: "Parem de me matar"

Simony reaparece na TV e desmente boatos; cantora esclareceu como está seu tratamento

A apresentadora Simony desabafou no A Tarde é Sua desta quarta-feira (31). Ela decidiu reaparecer na televisão para provar para os fãs que está firme e forte na luta contra um câncer no intestino. A cantora criticou a circulação de boatos envolvendo sua saúde.

"As pessoas só dão aquilo que elas tem. Eu estou bem viva, bem bonita, loira, maravilhosa e parei até um batom pra falar com vocês", disse ela.

Simony então deu novos detalhes do tratamento. "Tô na terceira quimioterapia de imunoterapia, é dolorido, pesado, não é fácil, mas procuro passar da melhor forma possível. Fico enjoada, tenho náuseas, mas aí aproveito pra ficar debaixo do cobertor. Eu me permito ficar assim", garantiu.

A cantora afirmou que vai terminar mais duas sessões de imunoterapia. "Eu faço mais um ciclo e vou fazer mais exames. Eu tenho certeza que ele diminuiu porque não senti mais nenhum sintoma. Quando a gente conhece o próprio corpo, fica claro", declarou ela.

Ao final, ela esclareceu que está tudo bem. "Eu não tenho metástase em nenhum outro órgão. Ele é local. Ele aumentou, a gente correu pra fazer um novo tratamento para que ele não criasse força. Parem de me matar, eu tô ótima", esclareceu.

AGRADECEU AO MÉDICO

A cantora Simony (46) se internou nesta terça-feira, 30, para iniciar uma nova fase de seu tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em agosto do ano passado. A nova etapa, segundo a artista, envolve sessões de quimio e radioterapia mais intensas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou uma foto ao lado seu médico oncologista, o Dr. Fernando Maluf, e agradeceu todo o apoio que tem recebido dele durante o tratamento, ressaltando que tem sido fundamental para sua evolução.

"Fé traz uma sensação de tranquilidade e esperança nessa batalha contra o câncer, ajuda a enfrentar as dificuldades do tratamento e acreditar na cura. Mas não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico como parte da família, que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso", afirmou ela no começo da publicação.