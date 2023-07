Simony desdenha ao falar de rivalidade com Ticiane Pinheiro: "Nunca tive medo"

Simony desdenha ao falar de relação com Ticiane; declaração deixou os fãs confusos

Uma declaração da cantora Simony sobre Ticiane Pinheiro deixou os fãs das duas confusos nas redes sociais. É que durante o documentário A Superfantástica História do Balão, do Star+, a cantora mostrou um suposto desdém ao falar da apresentadora.

É que em um dos trechos, ela relembra a época em que foi substituída no programa Balão Mágico pela filha de Helô Pinheiro. “Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá… Ticiane, né, acho?”, disse ela

Simony então deu uma declaração forte. “Eu não vi nenhum programa com ela. Tipo ‘fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir?’. Eu nunca tive esse medo”, destacou.

Segura de si, ela disse que nunca seria superada pela apresentadora. “Mas eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aqui forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia… Ela está no coração de todo mundo. Como vai tirar ela e falar ‘não, esquece a Simony, vamos criar outra Simony’?”, concluiu Simony.

Já Ticiane Pinheiro fez elogios para a colega. “Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo. Eu lembro que o teste [para o Balão] eu fiz com o Fofão [Orival Pessini]. Ele brincou comigo, eu brinquei, fiquei encantada com aquilo. Mas acho que nessa brincadeira eu acabei sendo aprovada. Quando eu recebi a notícia, pra mim foi a maior alegria do mundo”.

A esposa de César Tralli disse que fazer parte do programa foi uma alegria. “Eu lembro que eu era louca pelo Jairzinho também. O Jairzinho, à tarde, falava: ‘Eu vou pedir um copo de leite e um misto-quente’. Eu queria pedir igual a ele, porque o Jairzinho pediu isso. Nem gostava de tomar leite puro, mas tomava, porque o Jairzinho tomava”.

CURADA!

Que alívio! A cantora Simony emocionou seus seguidores nas redes sociais ao dividir a melhor notícia. Em tratamento contínuo contra o câncer no intestino há um ano, a loira revelou que está livre da doença e celebrou sua vitória com um relato comovente.

Simony elegeu uma selfie em que aparece toda produzida para comemorar a remissão da doença. Na legenda, ela dividiu todos os detalhes sobre sua luta: “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda sua equipe. Vou terminar o tratamento, faltam 3”, revelou a cantora.