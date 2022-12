Silvero Pereira faz homenagem à mãe: ‘Dia mágico ao lado da minha rainha’

Silvero Pereira publicou uma mensagem de carinho para a mãe, que o acompanhou durante o prêmio Melhores do Ano

O ator Silvero Pereira (40) usou as redes sociais para mandar um recado de carinho para a mãe, nesta terça-feira, 27.

“Mainha, ter você comigo nesse dia foi um grande prêmio. Obrigada Luciano Huck por nos proporcionar um dia tão lindo, tão mágico ao lado da minha rainha”, escreveu.

Sua mãe, dona Invenção, foi sua acompanhante durante o prêmio Melhores do Ano, realizado pelo Domingão no último domingo, 25.

Silvero foi indicado na categoria Ator Coadjuvante, com o papel de Zaquieu na novela Pantanal, mas perdeu o troféu para o colega de elenco Osmar Prado (75), que interpretou o Velho do Rio.

“Das dificuldades que passamos na vida e da força que essa mulher foi capaz de extrair pra sustentar 4 filhos e vencer todo preconceito que vivemos por sermos uma família pobre, mas cheia de desejos de realizar sonhos e mudar de vida. Te amo”, Silvero disse.

Cena de homofobia com Zaquieu em 'Pantanal' comoveu internautas na web

Um dos capítulos de Pantanal deixou uma lição importante sobre homofobia para os espectadores da novela. Nele, o personagem Zaquieu, vivido por Silvero Pereira foi vitíma de comentários homofóbicos feitos pelos peões da fazenda de Zé Leôncio, inclusive de Tadeu, interpretado por José Loreto (38).

Após os comentários dos peões, Zaquieu resolveu deixar a fazenda e desabafou sobre a questão com Eugênio: "Achei que aqui as coisas iam ser diferentes. Talvez pelas maravilhas que me contavam no Rio de Janeiro, eu pensei que quando eu chegasse aqui a minha vida mudaria como um passe de mágica, que aqui eu seria levado a sério", ele começou.

"Minha vida inteira eu fui feito de chacota, alvo das piadas dos outros, dos apelidos, das gozações, tanto tempo interpretando o papel de mordomo gay que eu achei que era isso mesmo, que eu só servia para fazer os outros rirem, pra me apontarem o dedo. Que só assim eu seria aceito no mundo deles, sendo a piada deles. Mas acontece que eu sou uma pessoa, eu não sou uma piada", declarou.