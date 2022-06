Silvero Pereira agradece após fim das gravações no Pantanal: ''Me apaixonei!''

Silvero Pereira fez um vídeo mostrando alguns bastidores das gravações no Pantanal e agradeceu pelo período que ficou por lá

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 16h11

Nesta terça-feira, 14, Silvero Pereira (39) decidiu usar suas redes sociais para agradecer após o fim das gravações no Pantanal.

O ator publicou um vídeo, ao som da canção Pantanal, de Maria Bethânia, onde ele exibe uma série de momentos nos bastidores das gravações da novela, entre eles conversas, brincadeiras, momentos com a natureza e os animais e até uma meditação na bela noite do local.

Na legenda, ele falou com carinho dos dias que passou hospedado no local: "ME APAIXONEI! Encerrando essa etapa de gravações no coração do Brasil e levando de lição menos do medo e mais do respeito

Obrigado PANTANAL pelo abraço da natureza, pelas amizades e tanto amor vivido... Essa experiência é pra os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que novela! Que lugar!", escreveu um. "Todo mundo lindo!", falou outro. "Divino e maravilhoso!", disse ainda um terceiro.

Confira o vídeo que Silvero Pereira fez para agradecer o fim da gravação no Pantanal: