Silvero Pereira exibe bastidores de 'Pantanal' com José Loreto, Osmar Prado e Guito Show

Ator Silvero Pereira abre álbum de fotos em meio às gravações da novela 'Pantanal' com integrantes do elenco

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 08h21

O ator Silvero Pereira (39) usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos bastidores de gravações de Pantanal!

Na terça-feira, 07, o artista, que dá vida ao mordomo Zaquieu na trama de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, compartilhou uma sequência de fotos e vídeos do set de filmagens da produção da TV Globo, além de lindos cenários do local e da equipe.

Nos Stories de seu Instagram, Silvero ainda publicou registros dos colegas de trabalho, José Loreto (38), Osmar Prado (74) e Guito Show (38), que interpretam, respectivamente, Tadeu, o Velho do Rio, e Tibério. No clique, Loreto surgiu fazendo careta com a língua para fora ao posar em barco ao lado de Prado e Guito.

José Loreto, Marcos Palmeira e Guito assistem a 'Pantanal' juntos

Recentemente, José Loreto mostrou que não é só na trama que está acompanhado dos colegas de elenco! O famoso aproveitou o tempo de descanso em meio às gravações da trama para assistir a um capítulo da produção que está fazendo sucesso. José apareceu ao lado de Guito e Marcos Palmeira (58) tomando tereré. "Nós aqui não perde [sic] um capítulo", disse ele, brincando com o sotaque do personagem.

Confira as fotos de Silvero Pereira no Pantanal: