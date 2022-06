José Loreto, Guito e Marcos Palmeira assistem a 'Pantanal' juntos: ''Não perde um capítulo''

Ator José Loreto posta vídeo assistindo a capítulo de 'Pantanal' ao lado dos colegas de elenco Guito e Marcos Palmeira

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 12h35

O ator José Loreto (38) mostrou que não é só na trama que está acompanhado dos colegas de elenco!

Na manhã desta segunda-feira, 06, o artista, que dá vida a Tadeu no remake de Pantanal, aproveitou o tempo de descanso em meio às gravações da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi para assistir a um capítulo da produção da TV Globo.

Nas imagens, publicadas nos Stories de seu Instagram, José apareceu ao lado de Guito (38) e Marcos Palmeira (58), que interpretam Tibério e José Leôncio, respectivamente, tomando tereré.

"Nós aqui não perde [sic] um capítulo", disse ele, brincando com o sotaque do personagem.

Ele ainda mostrou cena ao lado de Irandhir Santos (43) e declarou: "Saudade, mano".

Os atores de Pantanal costumam compartilhar os bastidores de gravações da novela com os fãs nas redes sociais. Recentemente, José Loreto falou sobre amizade ao posar com Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa (30). "Eu tenho um amor por esses meus manos que não cabe no meu peito de peão… gratidão José Jesuíta e Irandhir Santos!", escreveu o artista. "P.S. ao Velho do Rio: agora SIM, a família está completa", completou.

