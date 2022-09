Silvero Pereira desabafa sobre a proximidade do fim das gravações de Pantanal: ''Coração anda acelerado''

Silvero Pereira mostrou em suas redes sociais que não está sabendo lidar com a proximidade do fim das gravações de Pantanal

Nesta terça-feira, 20, Silvero Pereira decidiu usar suas redes sociais para exibir a sua ansiedade com a proximidade do fim das gravações de Pantanal. Para isso, o ator publicou uma série de fotos relembrando alguns bastidores da trama.

Nas imagens, ele mostrou o documento de Zé Leoncio, um dos quartos da fazenda do protagonista, uma gravação de José Loreto com Dira Paes, uma foto com funcionárias dos bastidores da trama, a cena de um casamento que acontecerá na história e ainda a participação especial de cristiana oliveira, atriz que fez Juma na primeira edição da novela.

Na legenda, ele aproveitou para começar a se despedir da trama: "Duas semanas pra encerrar as gravações e o coração anda acelerado, apertado e emocionado por fazer parte dessa história Pantanal".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que novela!", disse um. "Melhor novela, melhor elenco, melhor produção, melhor técnica, melhor luz, melhor locação e melhores diretores! Por mais novelas assim!", escreveu outro. "Foi um trabalho lindo!", falou um terceiro.

Confira as fotos que Silvero Pereira publicou para começar a se despedir das gravações de Pantanal:

