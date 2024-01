Série da Globo vira assunto na imprensa dos Estados Unidos. Saiba o que foi dito!

Ainda inédita no Brasil, a segunda temporada da série Justiça, da Globo, foi anunciada em evento internacional e virou assunto no exterior

A TV Globo virou assunto na imprensa norte-americana. Isso porque a segunda temporada da série Justiça, que ainda não foi exibida no Brasil, vou tema de uma reportagem do site Variety, renomado por noticiar o universo do entretenimento.

A reportagem surgiu a partir do evento Content Americas, que aconteceu nesta semana e teve a divulgação de Justiça 2, criada por Manuela Dias. A trama é sobre a moral humana e os dilemas em busca de justiça. A nova temporada acontece em Brasília e conta quatro histórias com atores renomados, como Murilo Benício, Paolla Oliveira, Nanda Costa e Juan Paiva.

A notícia ainda contou que o lançamento internacional mostra a estratégia do Globoplay em levar seu conteúdo para o cenário internacional. Inclusive, a Variety conversou com a autora Manuela Dias, que falou sobre o local escolhido para ser cenário das histórias em Justiça 2.

"Mais da metade dos episódios acontecem em Ceilândia, com o Plano Piloto ao fundo. Essa troca do espaço narrativo com o espaço hegemônico se comunica com um dos principais objetivos da série ao longo de todas as temporadas, que é localizar o ponto narrativo em personagens a partir de um cenário histórico. A voracidade da vida cotidiana permeia a paisagem humana e transforma as pessoas em papéis, despojando-as das suas características interiores e histórias pessoais e, portanto, da sua importância. Esta escolha de miradouro visa restaurar esta paisagem humana", disse ela.

Além disso, Manuela contou o que espera com as novas histórias. "As leis são temporais, cíclicas e culturais e, por essa mesma razão, muitas vezes injustas. Além disso, existem crimes irreparáveis, como o homicídio. Nada que possa ser feito, nem mesmo a terrível pena de morte, restaurará a vida da vítima principal. E, se a justiça já é falha em teoria, as suas práticas e todo o sistema penal contribuem ainda menos para um processo restaurativo na sociedade. Pensar em justiça é também pensar em perdão e vingança. Existe alguma justiça na vingança? Acredito que estas são questões relevantes porque muito da nossa ideia de civilização está ligada à possibilidade de haver Justiça na Terra ou, pelo menos, uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça Divina, em que casos que nos escaparam aqui seriam estar resolvido. Como autora, espero que as pessoas questionem a realidade do nosso país e revejam os seus conceitos e preconceitos. Mas, acima de tudo, a dramaturgia de Justiça 2 sensibiliza as pessoas a terem mais empatia e respeito pelo próximo, pois todas as pessoas são seres complexos com suas dores e sonhos", informou.