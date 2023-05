Sensitiva prevê disputa pela herança de Silvio Santos: "Testamento será revelador"

Sensitiva prevê disputa entre as filhas; segundo ela, Silvio Santos não vai mais voltar ao ar

Silvio Santos não vai voltar a comandar seu programa no SBT e sua fortuna será alvo de uma disputa familiar . Pelo menos é isso que fiz a sensitiva Izadora Morais. Ela disse que também já sabe quem vai fazer sucesso no lugar do apresentador.

“Pela idade e pela saúde, que se mostra mais frágil do que dizem por aí, Silvio infelizmente não voltará à TV. Porém, sua filha Patrícia terá ainda mais sucesso como sucessora do pai, é um caminho natural. Existe um alerta para problemas de esquecimento, mas nada tão preocupante. A verdade é que Silvio deve seguir uma fase mais leve, cada vez mais próximo da família, mas sem deixar de dar ordens na TV”.

Segundo ela, a disputa pela herança estimada em R$ 1,63 bilhão não será simples. A sensitiva garante que o testamento vai trazer surpresas e que a família vai entrar em conflitos.

“Não será uma briga a ponto de separar pessoas e de gerar caos, mas tudo indica que haverá uma disputa e algumas discussões. O testamento será revelador. Vejo também que uma casa ficará abandonada. Isso pode ser uma metáfora, por exemplo, envolvendo o SBT. Afinal, ele é e sempre foi o pilar de sustentação da emissora”.

Silvio Santos está com 92 anos. Há dois, ele deixou o comando do programa com seu nome no SBT - a atração é atualmente apresentada por Patrícia Abravanel, sua filha e provável sucessora.





Silvia Abravanel desiste de procurar os pais biológicos e revela o motivo

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Agora, em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

Silvia contou que, no passado, queria saber com quem era parecida. “Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.