Sarah Jessica Parker fala sobre brigas com outra atriz de "Sex And The City"

Sarah Jessica Parker comentou em entrevista sua relação com a atriz Kim Cattrall

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 19h13

Sarah Jessica Parker (57) revelou em uma entrevista nesta quinta-feira, 2, sua visão sobre a briga com a atriz de Sex And The City, Kim Cattrall (65).

"É muito difícil falar da situação com a Kim porque eu sempre fui tão cuidadosa sobre não querer dizer nada que seja de mal gosto", disse a protagonista de Sex And The City.

A estrela da peça Plaza Suite ainda desabafou sobre como era sua relação com Cattrall. "Nós nunca fomos amigas. Nós éramos colegas e, algumas vezes, isso é um lugar muito saudável de estar", comentou Sarah.

A estrela da série derivada de Sex And The City, And Just Like That, ainda desabafou e disse não saber o motivo do conflito entre as duas. "Eu não sei qual é o problema dela. Eu nunca tive um", disse.

Em maio, Kim revelou que não foi convidada para participar de And Just Like That e teceu duras críticas sobre a série.