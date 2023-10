Sandy gera comentários após resposta atravessada para Lucas Lima: “Não precisa”

Sandy deixou os fãs intrigados após ‘cortar’ fala do ex-marido, Lucas Lima, durante participação no 'Altas Horas'

Fortes emoções marcaram a participação de Lucas Lima e Sandy no programa da Globo 'Altas Horas' na noite do último sábado, 30, mas alguns internautas também notaram um clima de estranheza. É que a cantora acabou dando uma resposta atravessada ao ex-marido enquanto eles abriam o coração sobre a separação.

Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, a artista deu um ‘corte seco’ quando o músico tentava precisar o tempo em que eles estão separados: “Faz um mês e pouco, né?”, disse Lucas, que foi imediatamente interrompido por Sandy: “Sei lá, não precisa dar números assim, mas faz um tempinho”, a artista disparou.

Na sequência, a cantora justificou a decisão de esperar um tempo para revelar a separação: “A gente queria que as pessoas soubessem que não foi uma coisa assim, decidiu, pronto acabou, sabe? Também não foi nada impulsivo mesmo, a gente não sai comunicando para as pessoas na hora que tomamos essa decisão”, Sandy abriu o coração.

“Então, as pessoas ficam especulando e isso só atrapalha. É bem doloroso e, mas está tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida”, completou a cantora, que usou as redes sociais ao lado do marido para anunciar o fim do casamento de 15 anos e relacionamento de 24, com o pai de seu filho, Theo, na última segunda-feira, 25.

Embora Sandy e Lucas tenham esclarecido detalhes do fim da relação, a fala da cantora viralizou e dividiu opiniões na web: “É nítido o desconforto dela”, disse uma admiradora do ex-casal, “Nesse momento ela estava visivelmente irritada, foi ríspida”, opinou mais um. “Ela só não quer dar palco para isso”, apontou outro.

“É, sei lá. Não precisa de dar número assim”#AltasHoraspic.twitter.com/vFwgz5Z3UX — gus vai ver o RBD (@gus_martins3) October 1, 2023

Vale lembrar que Lucas e Sandy anunciaram a separação através das redes sociais. Em um comunicado compartilhado pelos dois, o ex-casal evidenciou novamente que a decisão não foi impulsiva e pediu respeito no momento delicado: "A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", eles escreveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Lucas Lima foi consolado por Thiaguinho durante ‘Altas Horas’:

Além de Lucas Lima e Sandy, o ‘Altas Horas’ do último sábado, 30, também contou com a presença de amigos e familiares do ex-casal, como o cantor Thiaguinho. Em um momento emocionante, o artista foi flagrado prestando apoio em um gesto solidário ao músico, que não conteve as emoções em meio as revelações sobre o término com a cantora.