Sandra Annenberg mostra encontro com jornalistas: ''Amigos do trabalho pra vida!''

Ao lado do marido Ernesto Paglia, Sandra Annenberg compartilha fotos de reunião com ícones do jornalismo, como Caco Barcellos e Carlos Tramontina

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 14h58

A apresentadora Sandra Annenberg (54) se reuniu com amigos neste domingo, 20, e compartilhou fotos do encontro especial nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a comandante do Globo Repórter, que está há 31 anos na Rede Globo, mostrou o encontro com grandes nomes do jornalismo, como o marido, Ernesto Paglia (63), com quem tem uma filha, Elisa, Caco Barcellos (72), Carlos Tramontina (66), Roberto Kovalick (57).

Alan Severiano (46), Alberto Gaspar Filho (65), Mariano Boni (53), Graziela Azevedo (59), Mauricio Ferraz e Cintia Borsato também estavam na reunião.

"Que time! Que encontro! Quanta história! Amigos do trabalho pra vida!", escreveu Sandra Annenberg ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs exaltaram o talento do timaço. "Que turma boa", disse Thalita Rebouças. "Demais!! Essa turma sabe tudo!", elogiou Isabela Scalabrini. "A nata do jornalismo investigativo. Quero ver uma matéria dessa aí revelando quem é o que bebe mais e o que come mais pão!", brincou Gui Santana. "Quase que não carrega de tão pesada com a fina nata do jornalismo brasileiro!", "Emocionante ver vocês reunidos, pessoas que sempre entraram em nossos lares para nos trazer notícias!! Admiração imensa por cada um!", "Que seleção, hein?!!! Só ídolos nesta foto!", elogiaram os seguidores.

Sandra Annenberg abre o jogo sobre aposentadoria

Em entrevista ao colunista Lucas Passin, a jornalista da TV Globo, Sandra Annenberg abriu o jogo e revelou o que pensa a respeito de sua aposentadoria. A apresentadora afirmou que já pensou em se aposentar, mas não da forma tradicional. "Não necessariamente precisaria sair. Mas a verdade é que no momento não tenho nenhum projeto e ideia, se alguém tiver, vamos conversar. Não fecho portas jamais. Estou onde estou, e estou ótima”, disse.

"Antes a aposentadoria era para ficarmos velhinhos, dentro de casa, e não fazer mais nada. Agora não, a vida está só começando”, complementou.

