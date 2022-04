Saiba tudo sobre 'Túnel do Amor', novo reality sob o comando de Marcos Mion

'Túnel do Amor': Multishow e Globoplay estreiam reality que mistura amizade, treta, fofoca e pegação

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 13h42

Às 22h30 da próxima quarta-feira, 27, vai ao ar o Túnel do Amor!

O novo reality do Multishow e Globoplay terá o comando de Marcos Mion (42) e promete muito entretenimento para os espectadores.

A ideia do programa é selecionar dez duplas de amigos, que serão separados em duas casas interligadas por um túnel com uma única missão: bancar o cupido uns para os outros.

“É um experimento inédito onde não só você precisa se sair bem, mas seu melhor amigo também! Isso torna tudo mais instável e imprevisível. É preciso conhecer muito bem o seu amigo para encontrar o par perfeito para ele e pra que ele ache o seu”, pontuou Mion sobre a nova atração.

“Mas quanto vale uma amizade quando tem paixão envolvida? Será que a relação de amizade é mais forte do que uma paixão intensa? É o que vamos descobrir…”, questionou o apresentador.

O reality começa com as duplas separadas entre as duas moradias. Em cada um dos 18 episódios, um amigo precisará selecionar alguém de sua própria casa para o seu parceiro (que está na casa vizinha).

Os encontros acontecem no túnel, que usa tecnologia para ouvir e sentir tudo que acontece entre os participantes. É ele que decide o rumo do programa, apontando qual dupla se salvará no fim de cada semana e qual será substituída.

Túnel do Amor também contará com um quadro digital sob comando de Jojo Todynho (25). No Terapeita, ela vai analisar as tretas, romances e amizades.

Os participantes do novo reality são: Adriana (25) e Andressa (26), Duda (24) e Carla (23), Darline (32) e Malu (33), Marina (21) e Luana (21), Nina (29) e Vanessa (29), Dan (29) e Pedrinho (28), Caio (29) e Fabio (29), Danilo (30) e Randerson (27), Felipe (31) e Stefano (29) & Robinho (28) e Otavio (24).

Confira a casa onde os participantes de Túnel do Amor ficarão confinados: