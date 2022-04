Marcos Mion revela participantes de novo reality-show

O reality Túnel do Amor, apresentado por Marcos Mion, terá 20 participantes divididos em duplas

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 21h02

Nesta terça-feira, 19, Marcos Mion (42) anunciou em seu Instagram os participantes do mais novo reality-show Túnel do Amor.

Os vinte participantes anônimos entrarão na casa divididos em duplas de amigos. Na legenda o apresentador do Caldeirãoexplicou um pouco da dinâmica do novo reality.

"A tarefa dessas duplas de amigos e amigas não é nada fácil: escolher o crush ideal um para o outro. E os dates acontecem dentro do túnel onde TUDO pode rolar", revelou Mion.

O reality Túnel do Amor será exibido no canal Multishow e no Globoplay. A estreia da nova competição será no dia 27.

Conheça aqui os participantes de Túnel do Amor!