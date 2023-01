Saiba o que esperar da estreia de Paola Carosella na Globo; Chef comanda reality culinário que terá Vitão

Minha mãe cozinha melhor que a sua terá apresentação de Paola Carosella, que volta à TV após deixar o Masterchef

Neste domingo, 29, a Globo ganha mais um reality para a conta com a estreia de Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Sob o comando da estreante da casaPaola Carosella, Leandro Hassum e João Diamante, a atração dominical promete uma competição leve, cheia de afeto e com muitas trapalhadas em frente ao fogão.

Paola e João serão jurados do programa, enquanto Hassum fica responsável pela apresentação. A cada semana, a disputa acontecerá com três duplas de mães e filhos. Com um tempo curto, os filhos precisam preparar um prato que é sucesso em sua família, tudo com a supervisão das mães, que irão fornecer o passo a passo das receitas.

"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebrou a chef Paola, que foi jurada do reality de sucesso Masterchef, da Band, por anos.

Logo no primeiro episódio, mães de três famosos irão tomar conta das telinhas das televisões. Sandra, mãe de Vitão, Madalena, mãe de Mumuzinho, e Magdala, mãe de Mayana entram na disputa para descobrir qual receita irá vencer o paladar dos jurados e se tornar a grande campeã do domingo de estreia da atração.

O programa também será exibido no canal pago GNT, a partir do dia 2 de fevereiro, às 21h30, sempre às quintas, com a exibição do episódio que foi ao ar no canal aberto da TV Globo no domingo anterior. Além disso, Carosella já tem outro projeto engatilhado no canal, que deve estrear ainda no primeiro semestre.



"A atração conversa com a programação do GNT precisamente por esse relacionamento que a comida tem com as pessoas, mãe e filhos. O canal tem muito disso, de falar de comida através dos afetos", comenta Paola, sobre seu outro projeto no GNT, o Alma de Cozinheira.