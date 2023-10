Saiba detalhes de como será o novo reality show musical da Globo

Globo revela novos detalhes de como será o novo reality show musical do canal e diz que as inscrições já estão abertas

Na noite desta sexta-feira, 27, a TV Globo revelou novos detalhes de como será o reality show musical inédito da emissora. O projeto ainda não teve o nome revelado, mas novidades sobre a dinâmica foram definidas e divulgadas para a imprensa. Confira abaixo!

O novo reality show musical será feito para mostrar os bastidores de um grande hit, com o planejamento de um cantor em fase inicial da carreira e a estratégia de criação de músicas. A atração vai contar com convivência dos participantes, desafios e provas com vários níveis de dificuldade.

O reality musical será transmitido ao vivo, todos os dias e também terá transmissão 24 horas por dia do confinamento. Os participantes serão artistas de diferentes gêneros musicais.

O projeto é inédito e original Globo, que vai envolver música e reality show. A estreia deve acontecer no segundo semestre de 2024.

“Há elementos técnicos de colaboração com os artistas para que eles evoluam enquanto participam do reality, combinado com provas que demandam não só habilidade, mas sorte também. Há ainda a convivência. Nosso trabalho é para que estes artistas saiam com suas carreiras o mais definidas possível. A música é o trunfo de cada um”, disse Boninho, que é diretor de gênero de Variedades e Realities na Globo.

As inscrições já estão abertas no site Gshow.

Novidades do BBB 24

Recentemente, a TV Globo revelou que a próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 8 de janeiro de 2024. Além disso, a emissora revelou outros spoilers sobre a nova temporada.

O reality vai contar com três grupos de participantes, sendo camarote, pipoca e um outro grupo, que ainda não teve o nome revelado. O tradicional Jogo da Discórdia na segunda-feira ganhou o nome de Sincerão e será uma nova dinâmica. Na sexta-feira, o líder terá uma tarefa para mexer com o jogo.

O prêmio pode ser em um valor inédito, mas para isso, o campeão terá que suar. Além disso, a edição também terá novos quadros de humor, sendo que um deles terá um invasor que vai entrar na casa e, em outro, o público vai participar. Outra mudança é que o cinema será para todos da casa.

Outra novidade está na votação, que vai ter dois formatos. Na primeira fase do programa, o público vota para quem quer que continue na casa, o eliminado será o menos votado. Na segunda fase, o público vota para eliminar um participante. Em complemento, a Globo criou dois tipos de votos: o voto único e o voto da torcida.

No voto único, a pessoa precisa cadastrar o CPF no site da emissora e pode votar apenas uma vez. No voto da torcida, a pessoa pode voltar quantas vezes quiser. O resultado do paredão será definido pela média dos dois resultados, com peso de 50% para cada tipo de voto.