Saiba como foi a última conversa de Matthew Perry com os criadores de Friends

Criadores da série Friends revelam como foi a última conversa com Matthew Perry apenas duas semanas antes da morte dele

A morte do ator Matthew Perry chocou os fãs e profissionais da série Friends nesta semana. Agora, os co-criadores do projeto, Marta Kauffman e David Crane, relembraram como foi a última conversa que tiveram com o artista antes de sua morte.

Eles conversaram com o ator apenas duas semanas antes da morte dele. “Foi uma ótima conversa. Ele estava feliz e animado. Ele não parecia oprimido por nada. Ele estava em uma situação muito boa, e é por isso que tudo isso parece tão injusto”, disse Marta.

Então, ela ainda revelou a sua reação ao receber a notícia da morte de Perry. “Meu primeiro impulso foi mandar uma mensagem para ele, honestamente. É difícil de entender: em um minuto ele está aqui e feliz, e então ‘puf’. E fazendo o bem no mundo, realmente fazendo o bem”, refletiu.

Por sua vez, Crane disse que o ator estava bem. “Ele parecia melhor do que eu via há algum tempo. Fiquei muito emocionado ao ver isso. Ele estava emocionalmente em um bom lugar. Ele parecia bem. Ele parou de fumar, estava sóbrio…”, contou.

Ele ainda foi questionado sobre algumas pessoas já esperarem que algo repentino poderia acontecer com Matthew, porque ele já tinha um histórico em vício em drogas e álcool, e ele concordou. “Eu diria que isso é verdade, dada a jornada que ele percorreu, e todos nós estávamos cientes disso. Havia uma parte que era uma espécie de preparação para isso. Ainda é difícil de acreditar, porque ele era uma pessoa tão viva que é difícil de acredita que não está mais aqui”, desabafou.

Como foi a morte de Matthew Perry?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade. Ele foi encontrado morto no sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. Segundo a publicação, ele foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem e não tinha nenhuma substância ilícita no local. O TMZ informou ainda que os socorristas foram chamados até a casa dele para atender ao caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos.

O corpo dele passou pela autópsia, que teve o resultado inconclusivo. De acordo com informações apuradas pela CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.

Ainda conforme detalhes revelados pela CBS, o exame não forneceu resultados conclusivos, impossibilitando a determinação da causa da morte do ator. Por fim, a rede de notícias estadunidense contou que não foram identificados sinais óbvios de trauma no corpo de Matthew.