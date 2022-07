Rosamaria Murtinho recorda foto com elenco da primeira versão de 'Pantanal'

A atriz Rosamaria Murtinho postou uma foto dos bastidores da primeira versão da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 18h42

Rosamaria Murtinho (86) revirou o baú e encontrou um registro ao lado dos colegas da primeira versão da novela Pantanal.

Em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 6, a atriz compartilhou a foto em que aparece ao lado de Tarcísio Filho, Angela Leal, Antônio Petrin, Ernesto Piccolo, Sergio Reis e Angelo Antonio.

Na legenda da publicação, ela contou que o registro foi feito nos bastidores da gravação da trama, que foi ao ar em 1990. "Bastidores de Pantanal", escreveu a artista.

No folhetim, Rosamaria interpretou Zuleica. Tarcísio Filho era Marcelo, Angela Leal viveu Maria Bruaca, e Petrin era Tenório. Já Piccolo dava vida Renato, filho do fazendeiro com Zuleica, o cantor Sérgio Reis era o Tibério, e Angelo Antonio, o Alcides.

Os fãs da atriz ficaram nostálgicos com a postagem. "Foto de milhões", disse uma internauta. "Eu amava essa versão", contou outra. "Que boa lembrança. Assisti a novela na época", falou uma seguidora.

Confira a foto do elenco da primeira versão de Pantanal: