Cena de homofobia com Zaquieu em 'Pantanal' comove internautas na web

O desabafo de Zaquieu sobre homofobia em 'Pantanal', na última segunda-feira, 4, comoveu os espectadores da novela

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 10h49

O episódio de Pantanalda última segunda-feira, 4, deixou uma lição importante sobre homofobia para os espectadores da novela.

Durante o episódio, o personagem Zaquieu, vivido por Silvero Pereira foi vitíma de comentários homofóbicos feitos pelos peões da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), inclusive de Tadeu, interpretado por José Loreto.

Após os comentários dos peões, Zaquieu resolveu deixar a fazenda e desabafou sobre a questão com Eugênio (Almir Sater): "Achei que aqui as coisas iam ser diferentes. Talvez pelas maravilhas que me contavam no Rio de Janeiro, eu pensei que quando eu chegasse aqui a minha vida mudaria como um passe de mágica, que aqui eu seria levado a sério", começou Zaquieu.

"Minha vida inteira eu fui feito de chacota, alvo das piadas dos outros, dos apelidos, das gozações, tanto tempo interpretando o papel de mordomo gay que eu achei que era isso mesmo, que eu só servia para fazer os outros rirem, pra me apontarem o dedo. Que só assim eu seria aceito no mundo deles, sendo a piada deles. Mas acontece que eu sou uma pessoa, eu não sou uma piada", declarou.

E claro, a cena e o desabafo emocionante de Zaquieu repercutiu na web, e os fãs da novela comentaram a o episódio nas redes sociais.

Veja a repercussão da cena de Zaquieu em Pantanal:

"mas não queria causar um grande desconforto pelo simples fato de ser quem eu sou" VCS ME PAGAM POR ISSO COITADO DO ZAQUIEU #pantanalpic.twitter.com/3sKlDOZQtD — jessi (@haalandcrf) July 5, 2022

Dona Mariana deu o nome nesse Pantanal disse q o Tenório teria q ter vergonha na cara por ter 2 famílias defendeu o Zaquieu pela homofobia q ele sofreu pelos peões e foi grandona sem medo pra cima do Zé Leôncio Madeleine morreria de orgulho se já n tivesse morta#Pantanalpic.twitter.com/bIDsZZciba — alex (@and_alexx) July 5, 2022

Muito bem feita a abordagem dos efeitos da homofobia na autoestima do Zaquieu. Não está "quebrando um tabu" do nada e sem coerência igual a Guta. Tá sério e profundo, e o Silvero, como sempre, tocando a alma ❤️ #Pantanal — justiça por bruno e dom (@eitorittoru) July 5, 2022