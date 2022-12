Rodrigo Lombardi surge com nariz e peitoral machucados e assusta fãs: "Faz parte"

Rodrigo Lombardi surge com sangue pelo corpo e revela que foi machucado por sua gata de estimação

O ator Rodrigo Lombardi (46) surpreendeu seus seguidores nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 14, ao surgir com o rosto e o peito ensanguentado e revelar que, ao contrário do que alguns pensaram, não se tratava de uma cena de novela.

É que o artista adotou uma nova gata de estimação, que recebeu o nome de Alice, e acabou machucado pelo animal. Na imagem, ele aparece com um arranhão no nariz e outro no peito, ambos sangravam.

Na legenda da publicação, o global mostrou que levou a situação de forma tranquila, já que a gata chegou à casa dele recentemente e ainda está na fase de adaptação ao ambiente e aos novos donos. “Alice. Dia 3. Faz parte. Quem tem bicho sabe. Vida que segue”, escreveu ele.

Nos comentários da publicação, os seguidores confessaram o susto com o sangue, após descobrir que não se tratava de ficção. “Achei que tivesse gravando para [uma] cena, mas é real”, escreveu uma admiradora, que deixou um símbolo de rosto com boca aberta, para expressar surpresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Rodrigo Lombardi lamenta morte do cachorro: "Incrível sua vontade de vencer"

Rodrigo Lombardi compartilhou uma notícia de partir o coração com os fãs. Seu cachorro faleceu após ter sido "valente" e ter tido "vontade de vencer". O ator não explicou a causa da morte.

"Beethoven. Você foi valente. Forte. Incrível a sua vontade de vencer. Adeus meu amor. Te amamos muito", declarou o intérprete de Raul Morettina novela das nove 'Travessia'.

Nos stories ele ainda publicou mais uma foto dos dois juntos, dizendo: "Te amamos muito. Descanse". Nos comentários, famosos se solidarizaram com o acontecimento.

Admiradores também lamentaram a perda de Lombardi. "É muito ruim perder nosso filho de 4 patas, eu sei bem essa dor", desabafou uma seguidora. "