Rodrigo Lombardi mostra encontro com Chay Suede e fãs brincam: "Visão do paraíso"

O ator Rodrigo Lombardi levou os fãs à loucura ao postar uma foto ao lado de Chay Suede nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 15h50

Rodrigo Lombardi (46) usou as redes sociais neste sábado, 5, para compartilhar uma foto de seu encontro com Chay Suede (30).

Os atores estão no elenco da novela Travessia, da TV Globo, em que interpretam Moretti e Ari, respectivamente, mas como são de núcleos diferentes, eles ainda não tiveram a oportunidade de contracenarem juntos.

Ao compartilhar o registro com o colega no feed do Instagram, Lombardi celebrou o encontro. "Achei o Chay! Tô desde o início da trama procurando esse garoto, mas não nos trombamos até agora! Mano @chay te acho demais! Não vejo a hora de contracenarmos!", escreveu ele na legenda.

A foto dos dois juntos levou os fãs à loucura, que rapidamente encheram a publicação de elogios. "Meu Deus, visão do paraíso", disse uma seguidora. "O verdadeiro significado de tanto faz", brincou outra. "Dois belos artistas", falou uma internauta. "Dois lindos e excelentes atores", comentou uma fã.



Confira a foto de Lombardi e Chay juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Reforma da casa

Na última quinta-feira, 3, Rodrigo Lombardi aproveitou o dia de TBT e decidiu compartilhar em seu Instagram o antes e o depois da reforma de sua cozinha. Na primeira, de duas fotos, o ator aparecia com uma marreta nos braços e a parede do antigo cômodo já demolida. A cozinha reformada tem um conceito aberto com uma bancada em ilha branca e armários e fogão atrás.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!