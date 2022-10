Rodrigo Lombardi e Grazi Massafera trocam elogios nas redes por parceria em Travessia

O atores Rodrigo Lombardi e Grazi Massafera exaltaram a parceria para os primeiros episódios da novela Travessia

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h13

Nesta sexta-feira, 14, Rodrigo Lombardi (45) usou as redes sociais para exaltar o trabalho e parceria com Grazi Massafera (40) e o diretor, Mauro Mendonça Filho, na novela Travessia.

No perfil do Instagram, o ator compartilhou fotos nos bastidores das filmagens e rasgou elogios para os dois profissionais.

"@mendoncafilhomauro dirigindo, @massafera atuando e eu na aba… Obrigado pela parceria. Porquêra, você arrasou como sempre! Mauro, tá cada dia mais legal ser dirigido por você! Você é raridade!", escreveu ele.

Já pelos Stories, a atriz também falou do companheirismo da dupla. "Porqueira @rodrigolombardi amo tu!!!! Desde 'Desejo Proibido' nossa novela das 18:00 me divirto e te admiro muito, você é grande! E Mauro, meu mestre!! Com você vou de olhos fechados, a gente briga também hehehe. Gratidão por sua confiança genialidade, sensibilidade, afeto. O dia a dia do diretor é exaustivo, são tantas ocupações e preocupações e seu dom e empenho em acessar o ator me emociona muito", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

RODRIGO LOMBARDI MOSTRA BASTIDORES DA CENA ONDE SE JOGA DE UM PRÉDIO

Rodrigo Lombardi (45) utilizou as redes sociais para compartilhar uma sequência de resgistros dos bastidores da novela Travessia, da TV Globo. Em seu perfil no Instagram, o artista surpreendeu os telespectadores ao revelar detalhes de como a cena foi produzida. "Hoje tem tudo sobre o spider Moretti! Não sou o mister M, mas vou revelar a cena inteira e a origem de meu super poder pra pular do terceiro andar começando pelo excelente câmera e amigo J. Passos e os macetes pra criar essa cena. Divirta-se."disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!