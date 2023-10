“Robô” do programa “Xuxa Park” viraliza com previsões para 2023: “Eu processava”

No programa apresentado por Xuxa nos anos 90, um “robô” fez previsões para 2023 e vídeo viraliza nas redes

Nesta quarta-feira, 17, um clipe do programa “Xuxa Park” começou a viralizar nas redes sociais. No programa apresentado por Xuxa Meneghel, um “robô” fazia previsões para o ano de 2023. O motivo do vídeo ter recebido tanta audiência, é o fato de nenhuma das previsões ter se concretizado.

O programa de Xuxa produzido por Marlene Mattos começou a ser exibido em 1994 e ficou no ar até o ano de 2001. “Vem cá, me diga uma coisa, como é lá no [ano] 2023?”, questionava a apresentadora.

Então, o personagem revelou suas previsões que eram, no mínimo, otimistas: “Somos muito felizes, a natureza está em ordem, estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz”.

A “Rainha dos Baixinhos” ainda perguntou sobre as crianças no futuro: “E os baixinhos? Eles vão poder viver num mundo melhor? Sem violência? Sem drogas?”. E o robô, novamente, deu uma resposta positiva sobre o futuro: “Sem drogas. Sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro”.

A internet não perdoou o “robô” dos anos 90 e suas previsões. “Olha, Xuxa, pede seu dinheiro de volta porque seu robô errou feio”, comentou um internauta. Outro ainda declarou: “Se eu fosse a Xuxa, eu processava esse robô porque ele errou feio”.

“Não acertou uma”, disse outra internauta. Uma outra ainda debochou: “Acertou tudo ao contrário”. “O robô da Xuxa conseguiu a proeza de dizer que é tudo ao contrário do que é hoje”, ainda afirmou um espectador nas redes sociais.

Vale lembrar que o programa Xuxa Park acabou por conta de um incêndio que atingiu os estúdios da atração. O último episódio exibido do programa foi no dia 6 de janeiro de 2001, uma semana antes do incêndio ocorrer.

Em seu documentário lançado esse ano no streaming Globoplay, Xuxa comentou que o acidente fez com que ela quisesse se afastar do público infantil. “Eu saí dali e acabou pra mim. Eu me sentia a pessoa mais impotente do mundo, e a mais culpada. Fiquei falando: ‘Se elas não tivessem vindo me ver, não estariam passando por isso. Eu não quero mais fazer isso, não quero fazer mais nada’. Saí dali decidida que não ia mais fazer [programas para crianças]”, disse a apresentadora na série-documental dirigida por Pedro Bial.

Em 1990, robô da Xuxa viajava no tempo e ia para 2023, afirmando que seria “um mundo sem drogas, sem violência e belo”. Acertou? pic.twitter.com/HXK6jMnfLG — POPTime (@siteptbr) October 18, 2023

Memórias!

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Xuxa viveu diversas aventuras e experiências, e o que não faltam são histórias para contar. Em entrevista para a CARAS, a “Rainha dos Baixinhos” contou uma história divertida que viveu em viagem a Disney.

"Fiz assim (apertei a perna dele) e falei meu inglês lá: 'Não fala nada para o Mickey, mas eu realmente sou apaixonado por você, eu te amo, Goofy (nome do Pateta em inglês)", disse Xuxa, relembrando a paixão que tinha pelo personagem de Walt Disney.