Xuxa relembra situação inusitada na Disney: 'Quase peguei o Pateta'

Em entrevista à CARAS, Xuxa Meneghel relembrou visita à Disney e como encontro com Pateta gerou situação inusitada

Com mais de 30 anos de carreira, Xuxa Meneghel (60) possui uma série de histórias divertidas para contar sobre sua trajetória midiática. Uma delas aconteceu justamente durante uma visita à Disney e acabou provocando uma situação inusitada.

Em entrevista à CARAS, a eterna rainha dos baixinhos relembrou uma capa da revista a qual esteve presente no icônico parque, em Orlando. Na ocasião, ela estava animada por ter a presença de seu personagem favorito, o Pateta, acompanhando a visita e fez questão de revelar sua paixão por ele.

"Fiz assim (apertei a perna dele) e falei meu inglês lá: 'Não fala nada para o Mickey, mas eu realmente sou apaixonado por você, eu te amo, Goofy (nome do Pateta em inglês)", disse Xuxa, relembrando que acabou provocando um certo interesse do ator por ela.

"[Na hora] lembrei que eu continuei com a mão na perna dele e aí saquei que era uma perna musculosa. Fui tirando devagarinho a mão e aí saiu o lance da criança que eu sou e veio a mulher dizendo: 'é um homem que está vestido de Goofy e deve ser um homem bem sarado'", disse ela aos risos.

A apresentadora lembra que ficou ainda mais envergonhada ao perceber o ator mais animado: "Ele pegou minha mão e botou de novo [na perna]. Aí quando eu comecei a olhar, eu reparei que era realmente um homem muito bonito, um negro bonito. Era uma coxa muito torneada, muito bonita. Depois que caiu minha ficha".

Leia também: Xuxa revela que crença espirita ajudou no luto de Ayrton Senna: "É um alento"

Ela continuou afirmando que durante toda a visita, o personagem seguiu seus passos e acabou provocando momentos divertidos. Enquanto as crianças corriam atrás do boneco, ele corria atrás dela nos mais diversos espaços.

"Depois do jantar, eu vi um tumulto lá fora e as pessoas mandando Goofy sair e ele estava indo atrás de mim mesmo. Ficou uma situação bem estranha. E aí quase que eu peguei o Goofy", se divertiu a loira, que finalizou a história imaginando o futuro entre eles: "A próxima capa da CARAS era eu grudada no Goofy cheia de amor para dar".

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: