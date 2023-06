Roberto Kovalick é afastado do 'Hora 1' e o motivo vem à tona

Globo explica o motivo do sumiço do apresentador Roberto Kovalick do comando do telejornal Hora 1

O apresentador Roberto Kovalick está longe do comando do telejornal Hora 1, da Globo, há alguns dias e deixou os telespectadores preocupados com o motivo do sumiço. Agora, a TV Globo se pronunciou sobre o assunto e revelou o que aconteceu com o comunicador.

A emissora contou que ele está de repouso em casa após ser diagnosticado com pneumonia. “Roberto Kovalick se recupera de uma pneumonia, mas não chegou a ser internado. Ele está bem, em casa, e a previsão é de que já retorne nos próximos dias”, informou a área de comunicação da Globo em contato com o colunista Leo Dias.

O programa Hora 1 é exibido nas madrugadas da emissora. Desde que Kovalick precisou se afastar, ele está sendo substituído por Ana Paula Campos.

Roberto Kovalick ficou ilhado após chuvas no litoral de São Paulo

Há pouco tempo, o apresentador Roberto Kovalick (57), do programa Hora 1, da Globo, enfrentou um perrengue durante um final de semana no litoral de São Paulo com a família. Ele ficou ilhado no andar superior da casa por causa da inundação que atingiu a região de Juquehy durante as fortes chuvas do final de semana.

Na época, ele relatou o ocorrido nas redes sociais. “Estou em Juquehy, litoral de São Paulo, e olha como está a rua, complemente inundada, mais de um metro de água. Não para de chover há mais de seis horas. Carros boiando. E olha que eu estou na parte alta da rua. Quem está na parte baixa está sofrendo mais, já teve família que foi resgatada e está sendo abrigada nas casas da parte mais alta. Não para de chover e a água não para de subir”, disse ele.

E completou: “Vou mostrar a situação da casa onde eu e minha família estamos. Não dá para descer mais, tudo inundado no térreo, os sofás boiando. O que assusta muito é o que a gente vê ali na janela, olha a força da correnteza na rua. Tem muita água descendo. Na sala está tudo inundado. A gente conseguiu salvar água, um pouco de comida, é o que tem. Espero que a água baixe logo”.