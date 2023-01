Roberta Piza é demitida da Record TV após 17 anos na emissora; saiba o motivo

Além de Roberta Piza, apresentadora do Fala Brasil, outros nomes do jornalismo foram dispensados

Roberta Piza (41), âncora do Fala Brasil, foi demitida da Record TV. Contratada em 2006, ela passou três anos como colunista esportiva, 12 como titular do noticiário e outros dois aos sábados.

Segundo o TV Pop, ela estava ainda escalada para assumir a bancada do telejornal interinamente durante as férias de Eduardo Ribeiro (42) e será substituída por Patrícia Costa (43).

A saída de Roberta faz parte de um plano da emissora para equilibrar as contas. Além dela, Mariana Weickert (40), do Domingo Espetacular, também foi dispensada. Outros nomes devem ser cortados.

Nos últimos dias, o apresentador Rodrigo Faro (49) renovou contrato com a emissora, mas amargou um corte de R$ 600 mil no salário, metade dos R$ 1,2 milhão que recebia anteriormente.

Quem também deixou a emissora foi a jornalista Fabíola Gadelha (43), conhecida como Rabo de Arraia. Até o momento, a emissora não se pronunciou oficialmente.

Por meio das redes sociais, Fabíola Gadelha contou que sai da emissora com gratidão pelo que viveu em seus anos de trabalho no canal.

“Passando mais para tranquilizá-los. Tá tudo bem, tá tudo certo. A vida é de etapas, né. E essa etapa de 10 anos de uma história construída [chegou ao fim]. Eu tenho muito que agradecer à Record, que me abraçou, que me deu muitas oportunidades. E eu levo no coração a Record, as pessoas que fazem a Record, que sempre estiveram do meu lado, me motivando, me ajudando. A gente não vive sem o outro, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram nessa minha caminhada. Meu coração está cheio de gratidão, de alegria e felicidade, porque nós sabemos que quem está no comando é Deus. E ao mesmo tempo feliz e agradecida pela história que foi construída juntamente com a Record”, disse ela.

Quem é Roberta Piza?

Roberta começou a carreira na EPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas, cidade do interior de São Paulo. Lá, chegou a apresentar a edição regional do Globo Esporte.

Ela chegou na Record em 2006, para apresentar o bloco esportivo do Fala Brasil. Tornou-se âncora do telejornal em 2009, onde fez uma dupla muito lembrada com Carla Cecato (44).

A profissional ficou na função até 2021, quando Mariana Godoy (53) e Sérgio Aguiar assumiram o matinal após uma reformulação.