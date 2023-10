Ricky Tavares anuncia o fim do namoro com atriz: ‘Não somos mais casal’

Ator da série Reis, Ricky Tavares revela que se separou da atriz Carol Bresolin após cerca de um ano de relacionamento

O ator Ricky Tavares está solteiro novamente. Nesta semana, 6, ele anunciou o fim do namoro com a atriz Carol Bresolin, com quem estava junto há cerca de um ano. Os dois confirmaram a separação com posts parecidos nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ele escreveu: “Em respeito a todos que me acompanham aqui e porque sempre compartilhamos nosso dia a dia, venho informar que eu e Carol Bresolin não somos mais um casal. Permanece o carinho, amor, respeito e admiração por ela, e desejo todo o sucesso do mundo. Não gostaria de falar mais sobre o assunto”.

Por sua vez, ela postou: “Em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui, venho informar que eu e Ricky não estamos mais juntos. Permanece o carinho ao que vivemos e aprendemos um com o outro. Desejo muito sucesso e luz na vida dele”.

Em agosto deste ano, os dois comemoraram o primeiro ano de namoro com uma surpresa especial. Ela decorou um quarto com pétalas de rosas e bexigas em formato de coração para receber o amado.

Ricky Tavares está no elenco da série Reis, da Record TV. Recentemente, ele também atuou na novela Além da Ilusão, de 2022, na Globo.

Dalton Vigh anuncia fim do casamento

O ator Dalton Vigh é mais um dos famosos que anunciou o fim do casamento. No dia 26 de setembro, a assessoria de imprensa dele confirmou a separação do ator e da ex-mulher, a atriz Camila Czerkes.

Os dois estavam juntos há 10 anos e são pais dos gêmeos Arthur e David. "Dalton Vigh anuncia o fim de seu casamento de dez anos. O ator terá a guarda dos gêmeos Arthur e David compartilhada com a ex-esposa, Camila Czerkes", informaram.

Discreto com a vida pessoal, Dalton quase não compartilhou momentos de seu casamento com os fãs ao longo da união com a ex-mulher. Ele é 19 anos mais velho do que a ex-mulher. Em 2017, os dois atuaram juntos no teatro com montagem de Uma Peça Por Outra, em São Paulo.