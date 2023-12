Retrospectiva 2023: homenagem para Glória Maria gera comoção na web

Veja como foi a homenagem para Glória Maria exibida durante o especial de final de ano da Globo

Tradicional especial de final de ano da Globo, a Retrospectiva 2023 foi marcada por uma homenagem comovente para a jornalista Glória Maria. Ela foi exibida no bloco dedicado às personalidades que se despediram neste ano.

Ao som de Simple The Best, da cantora Tina Turner, foram exibidos vários momentos da apresentadora, tanto em suas reportagens como nos corredores da Globo. A estrela norte-americana também faleceu neste ano.

Ao retornar para o estúdio, Sandra Annenberg se pronunciou em uma fala emocionada. "Ela faz falta", disse. O momento gerou muitas reações nas redes sociais e foi muito compartilhado pelos fãs da jornalista.

Vale lembrar que a jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Veja abaixo:

primeira retrospectiva sem a nossa querida gloria maria, essa homenagem pra ela me tocou muito. que saudade! sempre será única e insubstituível #Retrospectiva2023pic.twitter.com/pyRsPy1AVX — ni (@niglows) December 30, 2023

Filha completou 15 anos recentemente

Filha caçula da apresentadora Gloria Maria, a jovem Laura Matta acaba de completar 15 anos de idade. A jovem celebrou o seu aniversário ao lado da família e os amigos de forma intimista em uma casa no Rio de Janeiro. A comemoração foi registrada pelo jornalista Bruno Astuto, que é padrinho da aniversariante. Nas redes sociais, ele mostrou fotos e vídeos de Laura com a irmã mais velha, Maria Matta, de 16 anos, e também de seus amigos.

"Minha afilhada Laura: debutante! 15 anos! Amo sua doçura, seu amor pelo balé, pelo teatro, sua dedicação aos estudos. Amo a jovem mulher que está nascendo, com um coração enorme. Nosso orgulho, orgulho da mamãe. Como está parecida com ela, ainda mais neste vestido que ela adorava. Viva minha Lalá", disse ele.