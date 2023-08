Repórter da Globo se confunde e comete gafe ao vivo

O repórter Gabriel Tibaldo, da Globo, viralizou ao se confundir e dizer 'horário de p*ca' durante reportagem

Neste sábado, 5, o repórter Gabriel Tibaldo, do jornal regional da Globo do Distrito Federal, comentou uma gafe durante uma reportagem ao vivo e viralizou nas redes sociais. O jornalista queria falar 'horário de pico', mas acabou falando 'p*ca'.

A confusão aconteceu quando Tibaldo entrou em um link ao vivo no DF1. Ele estava falando sobre uma exposição de carros que está acontecendo em Brasília, no Parque da Cidade, e ao explicar que o horário de maior movimento do evento seria às 14h, acabou cometendo a gafe.

"Vamos dar uma voltinha aqui agora pelo local. Aqui hoje está rolando essa exposição de carros antigos. A exposição vai até às seis da tarde. O horário de p*ca... de pico mesmo será por volta das duas horas da tarde, que é quando vários expositores vão estar aqui com carros antigos", disse ele, logo se corrigindo.

O erro rapidamente repercutiu nas redes sociais, e muitos internautas relembraram quando Carlos Tramontina se confundiu durante o SPTV, e ao invés de falar 'seis e onze', acabou dizendo 'seis e ônibus'. "Horário de p*ca. Socorro", se divertiu uma usuária. "Pior que ele não mentiu. Essa hora lá é horário de p*ica mesmo", brincou outro. "Depois de seis e ônibus, agora vem 'horário de p*ca", observou um terceiro.

Confira:

Do nada um horário de pica em pleno #DF1pic.twitter.com/ODwcvblU6z — tulio (@tulio) August 5, 2023

Scheila Carvalho comete gafe no 'Encontro'

A dançarina Scheila Carvalho passou por uma situação inusitada no Encontro exibido na manhã desta última sexta-feira, 4. É que ela acabou protagonizando uma gafe ao lado do marido, o cantor Tony Salles.

Enquanto conversava com Patrícia Poeta, ela foi questionada sobre os muitos anos de relacionamento ao lado do cantor baiano. Ela então começou a relatar a história de amor que os dois construíram, mas seu raciocínio foi interrompido porque seu celular disparou um alarme ao vivo, o que a obrigou a lutar para impedir o barulho.