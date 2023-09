Renata Vasconcellos exibe novas fotos com sua irmã gêmea

Renata Vasconcellos mostra fotos com sua irmã gêmea e os fãs brincam: ‘Sempre fico chocada’

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, surpreendeu seus fãs neste domingo, 10, ao mostrar novas fotos com sua irmã gêmea, Lanza Mazza. Elas foram curtir passeios na cidade de São Paulo neste final de semana e registraram os momentos nas redes sociais.

Nas fotos, elas apareceram com uma amiga no almoço e também fazendo compras em uma loja. Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre elas, que são gêmeas idênticas.

“Sempre fica chocada quando vejo fotos sua com a sua irmã”, disse um seguidor. “Muito parecidas”, declarou outro. “É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é que é uma fotomontagem de tão parecidas”, comentou mais um.

Renata e Lanza estão com 51 anos de idade.

View this post on Instagram A post shared by Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos:

Recentemente, a jornalista Renata Vasconcellos fez uma rara aparição em público com o marido, e os fãs ficaram curiosos para saber mais detalhes. O marido da apresentadora é Miguel Athayde, que tem 50 anos e também é jornalista. Ele é diretor de jornalismo da GloboNews desde 2018 e também já trabalhou na Globo, além de ser filho de Carlos Athayde, que foi repórter de jornais.

Renata Vasconcellos fala da parceria com William Bonner

A apresentadora Renata Vasconcellos contou a história de um momento marcante de sua trajetória ao lado do colega de trabalho William Bonner. No programa Conversa com Bial, da Globo, ela contou sobre a parceria deles durante a cobertura da pandemia de Covid-19. “Me lembro que quando começou [a pandemia], o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou'. Então, ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos”, disse ela.

E ela completou sobre a época desafiadora de trabalhar na pandemia. “Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos para salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita. A responsabilidade era passar a informação e, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas, dizer que aquilo ia passar, mas de uma forma responsável”, contou.