Renata Vasconcellos exibe embalagem fofa de sua marmita para o Jornal Nacional

A apresentadora Renata Vasconcellos surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar que é adepta da mamita no trabalho. Em mais um dia nos estúdios da Globo para comandar o Jornal Nacional, da Globo, ela levou a sua marmita para almoçar e mostra a embalagem fofa.

A jornalista revelou que leva sua marmita enrolada em um tecido estampado com flores. Nesta quarta-feira, 4, ela exibiu a foto do seu pote de marmita enrolado no tecido em cima de sua mesa e também uma foto do seu look do dia.

“O almoço hoje veio ‘ornando’…”, brincou ela na legenda. Nos comentários, os fãs falaram sobre a marmita dela. “Linda você e a marmitinha com charme”, afirmou um fã. “Quanta delicadeza e sensibilidade”, afirmou outro. “Até a marmita é chique”, declarou mais um.

Vale lembrar que Renata Vasconcellos é apresentadora titular do Jornal Nacional desde novembro de 2014, quando substituiu Patricia Poeta no comando do telejornal ao lado de William Bonner.

Renata Vasconcellos exibe foto inédita com sua irmã gêmea

A apresentadora Renata Vasconcellos, que comanda o Jornal Nacional, da Globo, surpreendeu seus fãs ao mostrar novas fotos com sua irmã gêmea, Lanza Mazza. Elas foram curtir passeios na cidade de São Paulo neste final de semana e registraram os momentos nas redes sociais.

Nas fotos, elas apareceram com uma amiga no almoço e também fazendo compras em uma loja. Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre elas, que são gêmeas idênticas.

“Sempre fica chocada quando vejo fotos sua com a sua irmã”, disse um seguidor. “Muito parecidas”, declarou outro. “É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é que é uma fotomontagem de tão parecidas”, comentou mais um.

Renata e Lanza estão com 51 anos de idade.