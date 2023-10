Relembre como foi a separação de William Bonner e Fátima Bernardes

William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram o fim do casamento em 2016, após 26 anos de união. Relembre como foi o anúncio

A separação de William Bonner e Fátima Bernardes aconteceu há sete anos e chocou os fãs do ex-casal na época. Eles eram casados há 26 anos e tinham três filhos. Que tal relembrar como foi o anúncio do término deles?

Fátima e Bonner anunciaram o fim do casamento por meio de uma mensagem no Twitter deles na noite do dia 29 de agosto de 2016. O anúncio foi feito com o mesmo recado postado nos perfis dos dois jornalistas.

A mensagem dizia: “Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. é tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. Fátima e William”.

Na época, o Twitter bombou com reações à separação deles. Eles se tornaram um dos assuntos mais comentados do momento e chocaram os fãs ao redor do Brasil, já eram considerados um casal exemplo. Nos bastidores, a imprensa dizia que os dois já estavam em crise alguns meses antes do anúncio do divórcio, mas eles não revelaram mais detalhes sobre o término.

Os dois se conheceram nos bastidores da Globo em 1989 e o casamento aconteceu em 1990. Em 1997, eles se tornaram pais dos trigêmeos Beatriz, Vinicius e Laura, gerados por meio da inseminação artificial. Além disso, eles trabalharam juntos por vários anos no Jornal Nacional, entre 1998 e 2011. Na época da separação, os dois já não trabalhavam mais juntos, já que ela tinha feito a sua transmissão para o entretenimento e estava no comando do programa Encontro.

Ao longo dos anos após a separação, eles demonstraram que continuaram com uma boa relação de convivência em prol dos filhos e da amizade. Há alguns anos, Fátima comentou sobre a surpresa das pessoas quando veem o ex-casal junto. “Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas?", questionou Fátima em conversa no UOL. "É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, refletiu ainda.

Os novos amores de Fátima Bernardes e William Bonner

A vida amorosa seguiu em frente para Fátima Bernardes e William Bonner após a separação. Em 2017, ele assumiu o namoro com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois se casaram em 2018 em duas cerimônias, sendo uma em setembro e outra em novembro. Eles formam um casal discreto e fazem raras aparições juntos nas redes sociais e em eventos públicos.

Por sua vez, Fátima Bernardes também assumiu um relacionamento em 2017. Ela engatou o namoro com o deputado Túlio Gadelha. Os dois adoram postar fotos de suas viagens juntos e vivem um romance à distância, já que ele trabalha em Brasília e ela está no Rio de Janeiro.