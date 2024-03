Record desmente ex-BBB após treta envolvendo novo reality; entenda

Wagner Santiago, ex-participante do BBB 18, teria sido dispensado de reality da Record; procurada pela CARAS Brasil, emissora desmentiu influenciador

Ex-participante do BBB 18, Wagner Santiago (40) se tornou assunto nesta quarta-feira, 20, após afirmar ter sido dispensado de A Grande Conquista, novo reality da Record TV. No entanto, a emissora desmentiu o influenciador digital.

Procurada pela CARAS Brasil, a Record TV informou que o ex-BBB não foi um dos convidados para a segunda temporada da atração, que tem previsão de estreia para o dia 22 de abril . O motivo da dispensa de Santiago seria sua produção de fotos para sites de conteúdo adulto.

A nova temporada de A Grande Conquista será comandada pela jornalista Rachel Sheherazade (50), participante de A Fazenda 15 que foi desclassificada após ser acusada de agressão. Antes, a atração era apresentada por Mariana Rios (38).

Leia também: Rachel Sheherazade estreia como nova apresentadora de A Grande Conquista

Sheherazade compartilhou a novidade em suas redes sociais. "Agora é oficial. Agora eu sou Record. Serei a nova apresentadora do reality A Grande Conquista. Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar à televisão, estreando no entretenimento, numa atração que já é um grande sucesso."

"Estou maratonando a temporada comandada pela super competente e linda Mariana Rios e espero conduzir a atração tão bem quanto minha antecessora. Acompanhem comigo esse reality cheio de emoções que vai contagiar todo mundo! Obrigada, Record, pela oportunidade e confiança. Obrigada, meus fãs e fadas pela torcida e pelo seu amor! Vamos com tudo!", completou.

A Grande Conquista mistura famosos e anônimos em uma competição cheia de surpresas, emoções e reviravoltas. A diferença para outros reality shows é que o público participa de diversas votações e interfere no dia a dia do programa.

Nesta segunda temporada, a novidade será que todos os 100 participantes vão encarar um período de desafios na Vila do programa e apenas 20 deles, após decisão do público, terão a oportunidade de entrar juntos na fase da Mansão, onde ficarão confinados e disputarão um prêmio milionário.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RACHEL SHEHERAZADE NO INSTAGRAM: