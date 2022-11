Ratinho compartilha foto rara ao lado da esposa e dos três filhos

O apresentador Ratinho publicou em suas redes sociais uma foto antiga em que aparecia ao lado de sua esposa e dos seus três filhos

Nesta segunda-feira, 14, Ratinho surpreendeu seus fãs ao compartilhar em seu Instagram uma foto rara ao lado de sua esposa e filhos.

O apresentador publicou uma foto antiga em que aparecia com a esposa Solange Martinez, e os filhos Ratinho Júnior, Gabriel e Rafael Massa.

“O tempo passa... Só não passa o amor que sinto pela minha família. Aliás, só aumenta a cada dia”, começou escrevendo na legenda da foto tirada no Paraná.

O ex-deputado federal ainda se parafraseou dizendo: “Família nosso bem maior e melhor”. E finalizou escrevendo: “Boa semana para todos vocês! E vamos trabalhar”.

Os seguidores do comandante do “Programa do Ratinho” adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Linda a foto”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Família linda, Deus proteja sempre vocês”.

Recentemente, José Luiz Datena revelou conversa que teve com Ratinho após seu filho, Ratinho Júnior ser reeleito como governador do Paraná.

“Eu não entendi o resultado das pesquisas. Os caras erraram feio. Quem acertou foi no Paraná, o Ratinho Junior viria aqui hoje, mas teve que viajar para o interior. Aliás, parabéns para o Ratinho. Eu até já liguei para o Ratinho Pai, dei parabéns pra ele, que disse: 'Datena, os nossos filhos são melhores que a gente'. Eu falei: 'Pior do que a gente, não podia ser'. O Ratinho estava muito feliz, estava quase chorando”, contou Datena.