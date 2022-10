Datena revela conversa com Ratinho: 'Estava quase chorando'

Datena entrega emoção do amigo Ratinho após boa notícia de membro da família

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 18h21

Nesta segunda-feira, 3, o apresentador José Luiz Datena revelou no programa Brasil Urgente, da Band, que teve uma conversa carinhosa com o apresentador Ratinho. Ele contou que ligou para o amigo após receber a notícia de que Carlos Massa Júnior, filho de Ratinho, foi reeleito para o governo do Paraná.

Ele conversou com o amigo para celebrar a notícia e contou que Ratinho estava emocionado. “Eu não entendi o resultado das pesquisas. Os caras erraram feio. Quem acertou foi no Paraná, o Ratinho Junior viria aqui hoje, mas teve que viajar para o interior. Aliás, parabéns para o Ratinho. Eu até já liguei para o Ratinho Pai, dei parabéns pra ele, que disse: 'Datena, os nossos filhos são melhores que a gente'. Eu falei: 'Pior do que a gente, não podia ser'. O Ratinho estava muito feliz, estava quase chorando”, revelou.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.