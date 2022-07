Rafa Vitti inicia as despedidas da novela Além da Ilusão: ''Coração vai ficando apertado''

O ator Rafa Vitti comentou sobre a reta final da novela Além da Ilusão e falou sobre novos projetos

Além da Ilusão já está chegando na reta final e, com isso, os atores já estão começando a se despedir dos cenários.

Na última quarta-feira, 13, Rafa Vitti (26) iniciou as suas despedidas e usou as suas redes sociais para registrar o momento.

"E vamos chegando ao fim das gravações desse projeto intenso e maravilhoso que é Além Da Ilusão. Ontem foi o dia de filmar as últimas cenas no cenário 'Casa do Davi'", escreveu ele.

O artista falou sobre como está sendo esse 'adeus'. "O coração já vai ficando apertado, mas o sentimento de dever cumprido prevalece!!", disse. E ainda comentou sobre o futuro. "Que venham novas e lindas histórias", concluiu.

Nos comentários, Tata Werneck (38) e Larissa Manoela (21) rasgaram elogios. "Parabéns, mo(traga uma poltrona do cenário. A nossa estragou)", brincou a esposa; "Parabéns parceiro! Deu um show", disse a parceira de cena.

