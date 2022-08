Rafa Kalimann revela curiosidade sobre namoro com José Loreto

Rafa Kalimann conta sobre quando começou o namoro com o ator José Loreto

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 19h57

A influenciadora Rafa Kalimann confessou que seu namoro com o ator José Loreto começou após a participação deles como jurados na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em uma nova participação no programa de Luciano Huck, ela comentou sobre o relacionamento deles.

Na conversa, Huck brincou: “Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você”. Então, ele perguntou se ela está bem e ela disse que está “felicíssima”. E o apresentador disse: “Estou feliz com esse namoro novo, quero crédito porque esse reencontro foi no palco do Domingão, ok?”. E ela concordou: “Depois de 14 anos".

Assim, Rafa explicou a história de quando tirou uma foto com Loreto há alguns anos. “Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, declarou.

Romance de Rafa Kalimann e José Loreto

Eles são alvos de rumores sobre um novo casal há algumas semanas, desde que foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Agora, os dois assumiram a relação quando marcaram presença no show de Caetano Veloso.

Atualmente, José Loreto pode ser visto como o personagem Tadeu no remake da novela Pantanal. Enquanto isso, Rafa Kalimann está no elenco da série Rensga Hits, do Globoplay, que marca a sua estreia como atriz.

