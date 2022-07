Rafa Kalimann e José Loreto curtem dia na praia com os amigos

Rafa Kalimann e José Loreto são flagrados enquanto curtem dia na praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 16h00

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann (29) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro. No local, ela encontrou o ator José Loreto (38), que esava acompanhado da filha.

Os dois curtiram o dia juntos e na companhia de outros amigos e crianças enquanto ficaram sentados na areia perto de uma pedra.

Rafa Kalimann e José Loreto estão solteiros. Eles agitaram as redes sociais quando mostraram sintonia durante uma participação no programa Domingão do Huck. Jurados da Dança dos Famosos, eles fizeram brincadeiras no ar e o rapaz até se divertiu ao revelar que ela quebrou o salto do sapato durante o programa. “A Rafa quebrou o salto dela. Mostra, mostra! Olha isso aqui”, disse ela, deixando a morena envergonhada. “Poxa, eu ia sair daqui no salto. Eu ia segurar a fineza. Boca de sacola”, rebateu ela.

Veja as fotos de Rafa Kalimann e José Loreto na praia:

Fotos: Angélica Martins/ AgNews

