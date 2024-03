Atuando pela primeira vez em 'Família É Tudo', Rafa Kalimann reúne a família para assistir sua estreia na TV; confira os registros!

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann fez sua grande estreia como atriz na noite da última quinta-feira, 7. A famosa está participando da novela Família É Tudo, da Globo, e pode assistir sua primeira cena na produção ao lado de seus entes queridos.

Nesta sexta-feira, 8, Rafa usou suas redes sociais para contar que preparou uma grande festa para receber sua família e amigos, que foram prestigiar sua estreia na novela. Em seu perfil oficial do Instagram, ela publicou um vídeo com todos reunidos na frente da TV, onde eles vibraram com sua aparição na telinha.

No registro, a família caiu na risada com a atuação da finalista do BBB 20 e se divertiu ao vê-la conquistando algo novo em sua carreira. "Que sorte a minha ter minha família e amigos que vibram tanto pelos meus sonhos #FamiliaéTudo (literalmente)", escreveu Rafa na legenda da publicação.

Vários famosos e familiares ainda celebraram a estreia de Kalimann nos comentários. "Arrasou minha filha, realizando sonhos de infância", escreveu sua mãe, Genilda Fernandes. "Que legal! Que vibe boa!!", declarou o apresentador Marcos Mion."Arrasou MUITOOOOO Rafa!!!!! Tá de parabéns", disse a influenciadora Virginia Fonseca.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Emocionada, Rafa Kalimann fala sobre sua estreia na TV

No último dia 19, Rafa Kalimann usou suas redes sociais para falar sobre sua estreia na TV com 'Família É Tudo', nova novela das 7 na Globo. Ao falar sobre sua personagem, Jéssica, a famosa não conteve a sua emoção ao falar sobre a conquista na legenda de uma publicação em seu Instagram.

"A novela jaja estréia, tem data, chamada, cor. É real. Tá pra acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora...", iniciou Rafa.

A atriz também admitiu estar nervosa para a estreia. "Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos pra contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma", finalizou.