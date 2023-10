Quem é a mãe de João Silva? Filho de Faustão faz rara aparição com a mãe em noite especial

Mãe de João Silva recebe o carinho do filho ao prestigiar o herdeiro em noite especial

O apresentador João Silva, que é o filho do meio de Faustão, reuniu seus amigos e familiares na noite de terça-feira, 17, para uma festa de lançamento do Programa do João, da Band, que é sua atração solo na TV. Depois de passar quase dois anos no ar ao lado do pai no programa Faustão na Band, ele faz seu voo solo na TV.

Durante a festa, ele contou com o carinho de sua mãe, a produtora Luciana Cardoso, que é a atual esposa de Faustão . Sorridente, ela fez uma rara aparição ao lado do filho e recebeu beijos e abraços do herdeiro na frente dos fotógrafos.

Para quem não sabe, Luciana Cardoso é casada com Faustão há mais de 20 anos. Ela é ex-modelo e produtora de TV. Em sua carreira como modelo, ela fez editoriais para várias revistas. Porém, ela deixou os estúdios fotográficos de lado para trabalhar na TV. Durante vários anos, ela trabalhou ao lado de Faustão na Globo e também na Band.

Vale lembrar que o casamento de Faustão e Luciana aconteceu em novembro de 2002 na cidade de São Paulo. Da união deles, nasceram João Guilherme Silva e Rodrigo.

Antes de conhecer Luciana, Faustão foi casado com Magda Colares, com quem teve uma filha, Lara, sua primogênita.

Fotos: Araujo / AgNews

Faustão reaparece na Globo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, fez uma raríssima aparição na Globo depois de ter deixado a emissora há cerca de dois anos. Ele surgiu em um vídeo inédito no Domingão com Huck para homenagear o seu filho mais velho, João Guilherme Silva, que participou do quadro Batalha do Lip Sync contra João Augusto, que é filho de Gugu Liberato.

A atração exibiu um vídeo de Faustão feito especialmente para o programa e que o mostrou durante o seu processo de recuperação do transplante de coração que realizou em agosto deste ano. Nas imagens, o comunicador falou sobre a admiração pelo filho e deu conselhos sobre a profissão e a vida.

"Do pai do João, da Lara e do Rodrigo para o pai da Eva, do Benício e do Joaquim. Luciano, nós temos uma longa história de amizade e você proporciona um dia histórico para o João Guilherme. Afinal de contas, ele tem só 19 anos e eu, quando apostei nele, sabia que ele tinha carisma, simpatia. Mas é claro que depois que você joga na jaula dos leões é que a gente vê se o cara tem personalidade, se tem jeito para isso e ele tem mesmo. Com a personalidade artistica dele, e é lógico que vai acertar e errar como todo mundo na vida. Mas hoje, estar no seu programa e nessa emissora com porte absurdo, que é a Globo, para a qual tenho eterna gratidão, afinal de contas fiquei aí 33 anos e fiz vários amigos em várias área, para ele tem um significado extraordinário de alegria, de orgulho, de profunda admiração. só tem que ter calma e serenidade. As coisas vão acontecer no tempo certo, não adianta querer acelerar", disse ele.

Então, o apresentador veterano deu conselhos para a vida. "O tempo do jovem é outra realidade, o mundo mudou muito, o importante é só ter foco no trabalho e saber que é uma carreira difícil, estar exposto tempo todo, e esse juízo ele já tem. Ele é absurdamente precoce para a idade dele. Sem dúvida alguma, daqui para a frente, o João tem um belo caminho pela frente. Um caminho de ótimas perspectivas e é só ele ter essa calma e esse foco, como você teve, o Mion, e tantos outros que estão brilhando na nova geração. É fundamental isso, e serve para todo mundo, seja qual for a profissão, não se deslumbrar e não ficar muito atrás do Instagram, muito Instagram e pouco trabalho, é dosar um pouco para não se deslumbrar e viver uma vida de fantasia. A vida é o que a gente vive e as escolhas é o que você faz, assume tudo isso e vão para a frente. Obrigado e saúde para toda a família", afirmou.

Por fim, ele contou que está em fase de recuperação do transplante. "Logo logo estaremos juntos. Estou na reta final da minha recuperação", afirmou.