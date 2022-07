Priscilla Alcantara usa vestido curtíssimo para comandar programa no Multishow

Priscilla Alcantara exibe suas tatuagens nas pernas ao usar vestido curto no programa TVZ, do Multishow

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 20h21

A cantora Priscilla Alcantara voltou a mostrar o seu apresentadora mais uma vez na TV. Ela brilhou no comando do programa TVZ, do Multishow, nesta segunda-feira, 4, e caprichou na escolha do seu look para a ocasião.

Nas redes sociais, a estrela mostrou fotos nos bastidores do programa e surgiu com um vestido estiloso. O modelito preto nada básico deixou as pernas torneadas da morena à mostra e também suas tatuagens.

“Mamãe chegou, Multishow”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Priscilla Alcantara já foi apresentadora do Bom Dia e Cia, no SBT, e também já apresentou os bastidores do The Masked Singer Brasil, da Globo.

Fotos do look de Priscilla Alcantara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@priscillaalcantara)